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Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ по случаю 30-летия установления дипломатических отношений

Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ по случаю 30-летия установления дипломатических отношений

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Уважаемый Владимир Владимирович, 

Сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем – 30-летием установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией. 

За прошедшие десятилетия совместными усилиями армяно-российские отношения были подняты на самый высокий уровень союзнического взаимодействия, которое отличается устойчивым характером развития во всех сферах межгосударственного сотрудничества. 

В основе солидной и постоянно обогащаемой двусторонней договорно-правовой базы лежат Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией, 25-летие подписания которого мы отметим в августе нынешнего года, и Декларация о союзническом взаимодействии, ориентированном в XXI век. 

Союзнические отношения между Арменией и Россией базируются на глубоких многовековых традициях дружбы и братства. Этот мощный консолидирующий фактор является основой для продвижения эффективного сотрудничества наших стран в военно-политической, экономической промышленной, торговой, межрегиональной, гуманитарной и научно-образовательной сферах. 

Благодаря активному политическому диалогу и последовательной реализации высоких договоренностей мы продолжаем наращивать внешнеполитическую координацию на международной арене, в рамках интеграционных объединений, таких как Организация Договора о коллективной безопасности, Евразийский экономическом союз, Содружество Независимых Государств. 

Высоко ценим усилия Российской Федерации и Ваш личный вклад в достижение прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также в дело обеспечения благоприятных условий жизни в Нагорном Карабахе. Надеюсь, что деятельность российских миротворческих сил послужит упрочению режима прекращения огня и обеспечит мирное проживание населения Нагорного Карабаха на своей земле. 

Уверен, что все эти усилия приведут к обеспечению стабильности и безопасности в нашем регионе, а последующие посреднические усилия России, в том числе и в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, будут всецело направлены на достижение политико-дипломатического урегулирования конфликта. 

Ценный вклад в упрочение отношений дружбы между нашими странами вносит также армянская община России. 

Убежден, что обоюдное стремление к углублению армяно-российского союзничества, доверительный диалог на высоком и высшем уровнях будут и далее предопределять общие усилия во благо наших стран, укрепления стабильности и безопасности на Южном Кавказе, что, несомненно, исходит из стратегических интересов наших народов и государств”.

 


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