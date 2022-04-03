Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ по случаю 30-летия установления дипломатических отношений

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Уважаемый Владимир Владимирович,

Сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем – 30-летием установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией.

За прошедшие десятилетия совместными усилиями армяно-российские отношения были подняты на самый высокий уровень союзнического взаимодействия, которое отличается устойчивым характером развития во всех сферах межгосударственного сотрудничества.

В основе солидной и постоянно обогащаемой двусторонней договорно-правовой базы лежат Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией, 25-летие подписания которого мы отметим в августе нынешнего года, и Декларация о союзническом взаимодействии, ориентированном в XXI век.

Союзнические отношения между Арменией и Россией базируются на глубоких многовековых традициях дружбы и братства. Этот мощный консолидирующий фактор является основой для продвижения эффективного сотрудничества наших стран в военно-политической, экономической промышленной, торговой, межрегиональной, гуманитарной и научно-образовательной сферах.

Благодаря активному политическому диалогу и последовательной реализации высоких договоренностей мы продолжаем наращивать внешнеполитическую координацию на международной арене, в рамках интеграционных объединений, таких как Организация Договора о коллективной безопасности, Евразийский экономическом союз, Содружество Независимых Государств.

Высоко ценим усилия Российской Федерации и Ваш личный вклад в достижение прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также в дело обеспечения благоприятных условий жизни в Нагорном Карабахе. Надеюсь, что деятельность российских миротворческих сил послужит упрочению режима прекращения огня и обеспечит мирное проживание населения Нагорного Карабаха на своей земле.

Уверен, что все эти усилия приведут к обеспечению стабильности и безопасности в нашем регионе, а последующие посреднические усилия России, в том числе и в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, будут всецело направлены на достижение политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Ценный вклад в упрочение отношений дружбы между нашими странами вносит также армянская община России.

Убежден, что обоюдное стремление к углублению армяно-российского союзничества, доверительный диалог на высоком и высшем уровнях будут и далее предопределять общие усилия во благо наших стран, укрепления стабильности и безопасности на Южном Кавказе, что, несомненно, исходит из стратегических интересов наших народов и государств”.