Анонс мероприятий на 3 апреля
17:45, Апрель 02, 2022
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- 02.04-17:59 Анонс мероприятий на 4 апреля
- 02.04-17:45 Анонс мероприятий на 3 апреля
- 02.04-17:11 COVID-19:число выявленных случаев заражения в мире превысило 489,6 млн
- 02.04-16:54 США не заинтересованы в смене власти в России. Камала Харрис
- 02.04-16:19 Италия готова стать гарантом нейтрального статуса Украины
- 02.04-15:52 Министр обороны Турции назвал Черное море безопасным для судоходства
- 02.04-15:20 Премьер-министр Польши заявил, что санкции против России не дают желаемого результата
- 02.04-15:10 По всей Британии пройдут массовые протесты из-за резкого роста цен
- 02.04-15:05 Пентагон выделит Украине дополнительную помощь в размере $ 300 млн
- 02.04-14:44 Армения впервые участвует в международной выставке хлебобулочных и кондитерских изделий Artozyma
- 02.04-14:38 ЕС готовит новый пакет санкций против России
- 02.04-14:17 Температура воздуха постепенно повысится на 8-9 градусов
- 02.04-14:04 Марина Кальюранд призвала Азербайджан немедленно отвести свои войска
- 02.04-14:04 Представители исполнительной и законодательной властей Арцаха почтили память жертв Апрельской войны
- 02.04-13:58 Армен Григорян встретился с советником премьер-министра Литвы
- 02.04-13:35 Поврежден магистральный газопровод Горис-Капан-Каджаран. Прервано газоснабжение Гориса, Капана и Арцаха
- 02.04-13:34 В США состоялась премьера фильма «Весна...»
- 02.04-13:25 Разданское ущелье получит особый статус
- 02.04-13:17 На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
- 02.04-13:09 Ваагн Хачатурян посетил военный пантеон Ераблур
- 02.04-13:08 Сотрудники Совета безопасности Арцаха почтили память жертв Апрельской войны
- 02.04-12:59 В Грузии за сутки зафиксировано 352 случая COVID-19
- 02.04-12:30 От имени Сержа Саргсянавоздана даньпамяти героев Апрельской четырехдневной войны
- 02.04-12:23 ЕС поддерживает и готов дополнить усилия МГ ОБСЕ по урегулированию конфликта НК. Товмасян
- 02.04-12:07 Папа Франциск воспользовался лифтом, чтобы сесть в самолет
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