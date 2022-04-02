COVID-19:число выявленных случаев заражения в мире превысило 489,6 млн

Число инфицированных коронавирусом людей во всем мире достигло 489 миллионов 612 тысяч 899. С начала распространения вируса в мире до сих пор умерли 6 миллионов 148 тысяч 487 человек.

Об этом, как сообщает Арменпресс, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

Странами с более чем 20 миллионами случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.