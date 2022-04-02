Министр обороны Турции назвал Черное море безопасным для судоходства

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что никакой угрозы судоходству в Черном море нет.

Как передает Арменпресс, об этом министр сделал заявление после того, как в Черном море были обнаружены мины.

«На данный момент проблем с судоходством нет», - как передаетAnadolu, сказал Акар.

Он также отметил, что Турция готова предоставить корабли для эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя через море.Акар сообщил, что в этом вопросе турецкая сторона координирует свои действия с соответствующими структурами России и Украины.

Министр обороны Турции подчеркнул, что турецкая сторона продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине