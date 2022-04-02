По всей Британии пройдут массовые протесты из-за резкого роста цен

Активисты движения National Assembly планируют в субботу провести масштабные акции протеста по всей Британии из-за резкого роста цен на повседневные расходы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Акции планируются в 25 крупнейших городах страны, в том числе в Лондоне, Ливерпуле и Манчестере.

В Британии на фоне резкого роста цен на газ годовая инфляция достигла рекордного за последние 30 лет уровня.

Акции протеста проходят на фоне повышения ценового порога на газ и электричество на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Так, по решению энергорегулятора, расходы на энергию для британских потребителей вырастут в среднем на 700 фунтов в год и составят около 2000 фунтов.

Согласно исследованию Национальной статистической службы страны, из-за увеличения расходов 51% британцев стали меньше тратить на непрофильные товары, 34% потребляют мало газа или электроэнергии в доме, 31% экономят на еде и продуктах первой необходимости.