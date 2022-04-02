ЕС готовит новый пакет санкций против России

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил комиссар ЕС по экономическим вопросам Паоло Джентилони во время выступления на форуме «Амброзетти».

По его словам, новые ограничения не повлияют на энергетический сектор.

Он добавил, что сейчас ведутся работы по ограничению возможностей обхода этих санкций.

1 апреля министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что против России должен быть введен новый пакет санкций, содержание которого будет определено в ближайшие дни.