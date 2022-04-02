Армен Григорян встретился с советником премьер-министра Литвы

В рамках рабочего визита в Литву секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян встретился с Галиной Вашенкайте - советником премьер-министра Литвы Ингриды Шимонитепо вопросам продвижения соседства и демократии.

Об этом Арменпресс сообщили из офиса Совета безопасности Армении.

В начале встречи стороны высоко оценили теплую атмосферу между двумя странами после визита премьер-министра Никола Пашиняна в Литву.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества Армения-ЕС в сферах демократии, экономики, возобновляемых источников энергии и образования в целях обеспечения развития. В этом контексте литовская сторона высоко оценила развитие и достижения Армении в области демократии.