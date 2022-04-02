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Поврежден магистральный газопровод Горис-Капан-Каджаран. Прервано газоснабжение Гориса, Капана и Арцаха

Поврежден магистральный газопровод Горис-Капан-Каджаран. Прервано газоснабжение Гориса, Капана и Арцаха

В ходе дорожно-строительных работ 2 апреля поврежден магистральный газопровод Горис-Капан-Каджаран на отрезке 13,5 км.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространило ЗАО "Газпром Армения".

"С 11 часов с целью проведения аварийно-восстановительных работ прекращено газоснабжение городов Горис, Капан, районов Гориса и Капана, а также Республики Арцах. О сроке окончания аварийно-восстановительных работ будет сообщено дополнительно»,- говорится в сообщении.

 


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