Поврежден магистральный газопровод Горис-Капан-Каджаран. Прервано газоснабжение Гориса, Капана и Арцаха
13:35, 2 Апрель, 2022
В ходе дорожно-строительных работ 2 апреля поврежден магистральный газопровод Горис-Капан-Каджаран на отрезке 13,5 км.
Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространило ЗАО "Газпром Армения".
"С 11 часов с целью проведения аварийно-восстановительных работ прекращено газоснабжение городов Горис, Капан, районов Гориса и Капана, а также Республики Арцах. О сроке окончания аварийно-восстановительных работ будет сообщено дополнительно»,- говорится в сообщении.
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