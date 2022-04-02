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В США состоялась премьера фильма «Весна...»

В США состоялась премьера фильма «Весна...»

1 апреля в престижном Directors Guild of America (Гильдия режиссеров Америки) состоялась американская премьера фильма режиссера Романа Мушегяна "Весна…"

Как передает Арменпресс, в мероприятии приняли участие творческий состав фильма, а также актеры.

На премьеру были приглашены американские и армянские продюсеры, режиссеры, актеры и деятели искусства

Ереванская премьера фильма состоялась 1 марта.

"Весна…" - фильм о войне, любви, преданных людях наших дней, о единстве, о формировании государственного мышления и патриотизме - глазами трех поколений.

Генеральный продюсер фильма-Александр Хачатрян, продюсер-Диана Аветисян. Сценарий написал Арутюн Гукасян, оператор-Сурен Тадевосян,  копозитор-Арман Элберт. Монтаж Микаела Торгомяна, художник - Тигран Асатуров.  В ролях: Александр Хачатрян, Левон Ахвердян, Армен Маргарян, Марджан Аветисян, Ева Зограбян, Шант Ованисян, Алис Капланджян, Ваагн Мартиросян, Сатеник Хазарян, Нарине Петросян, Тумадж Данеш Бехзади и другие.

Фильм представляет собой совместное производство Aratta Production, Vision Studio, Phoenix Art Foundation. Он был снят при поддержке Министерства обороны РА и ArLeAM.

 

 


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