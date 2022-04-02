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Ваагн Хачатурян посетил военный пантеон Ераблур

Ваагн Хачатурян посетил военный пантеон Ераблур

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян сегодня посетил военный пантеон Ераблур, где воздал дань уважения памяти жертв Апрельской четырехдневной войны 2016 года, а также памяти героев, пожертвовавших своей жизнью в 44-дневной и в Арцахской освободительной войне.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения.

Президент возложил венок к мемориалу, увековечивающему память погибших воинов-освободителей.

 


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