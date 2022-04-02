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Сотрудники Совета безопасности Арцаха почтили память жертв Апрельской войны

Сотрудники Совета безопасности Арцаха почтили память жертв Апрельской войны

В день очередной годовщины четырехдневной апрельской войны 2016 года секретарь Совета Безопасности Арцаха вместе с группой высокопоставленных должностных лиц и в сопровождении персонала офиса Совета Безопасности посетил Степанакертский мемориальный комплекс и возложил цветы – как дань памяти воинов, павших во имя Родины.

Об этом Арменпресс сообщили из офиса Совета безопасности Арцаха.

 


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