В Грузии за сутки зафиксировано 352 случая COVID-19
В Грузии по состоянию на 2 апреля зафиксировано 352 новых случая заражения коронавирусом.
Как передает Арменпресс со ссылкой на stopcov.ge, общее число случаев в стране составляет 1 млн 649 тыс. 5.
В Грузии за последние 24 часа от коронавируса вылечились еще 1070 пациентов. В стране от инфекции скончались еще 3 человека. Общее число смертельных случаев в стране - 16 751.
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