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Папа Франциск воспользовался лифтом, чтобы сесть в самолет

Папа Франциск воспользовался лифтом, чтобы сесть в самолет

Папе Франциску пришлось воспользоваться лифтом, чтобы сесть на самолет во время двухдневного визита на Мальту. Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что этот шаг был направлен на то, чтобы «избежать ненужной боли». 

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Впервые за 36 зарубежных визитов Папы Франциска ему не удалось самостоятельно подняться в самолет. 85-летний Папа страдает радикулитом. 

В феврале ему пришлось отменить визит во Флоренцию из-за болей в коленях.

 


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