В этой тяжелой ситуации оппозиция избегает брать на себя хоть какую-то часть ответственности. Марукян

Посол по особым поручениям Республики АрменияЭдмон Марукян коснулся деятельности оппозиции в сложный для Армении период.

Как передает Арменпресс, Марукян написал на своей странице в Facebook, что около 10 лет он вел оппозиционную деятельность в парламенте, а сейчас, естественно, следит за событиями, происходящими в Национальном Собрании. По его словам, фактически после последнего выступления премьер-министра парламентская оппозиция признает, что Армения находится в очень тяжелом положении.

«Оказывается, премьер-министр предложил оппозиционным фракциям представить информацию о процессе на закрытом заседании, что было отвергнуто оппозицией. Затем было предложено провести аналогичную дискуссию с Советом НС, где представлены оппозиционные лидеры парламента. Это предложение также было отклонено

В этом контексте сегодня я смотрел интервью и выступления всех оппозиционеров по теме. Парламентарии сказали все, представили все причины, а также - почему они не согласны получить полную информацию из первоисточника на закрытой встрече до встречи Пашинян-Алиев в Брюсселе, внести свой вклад в законодательный орган РА, поговорить с премьер-министром о позиции и действиях РА, внести предложения", - написал Марукян.

В связи со специальными поручениями Республики Армения у посла возникает вопрос, что мешает в такой напряженной ситуации на внешнеполитическом фронте отложить все в сторону, сесть и обсудить имеющиеся возможности и итоги.

«Причем никогда не было ситуации за время моей депутатской деятельности ни до, ни после апрельской войны, чтобы главный переговорщик приглашал парламентскую оппозицию для представления или обсуждения какой-либо информации или вопроса о переговорном процессе.

Но сейчас, в этой непростой ситуации, оппозиция избегает брать на себя ответственность на любом уровне и вносить позитивный вклад в преодоление текущих вызовов.

Это проявление давно уже укоренившейся нездоровой атмосферы, которая никоим образом не повышает сопротивляемость нашей страны внешним вызовам.

Очевидно, что оппозиция выжидает какой-то этап переговорного процесса, чтобы заявить, что они не были в курсе, что у них были варианты лучше.

Между тем еще есть возможность выполнять эти функции в составе законодательной власти", - написал посол.