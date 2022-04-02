От международного сообщества ожидаем четких политических шагов: заявление МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах распространило заявление в связи с 6-й годовщиной апрельской агрессии, развязанной Азербайджаном.

Арменпресс представляет заявление МИД Арцаха․

"6 лет назад, в ночь на 2 апреля 2016 года, азербайджанские вооруженные силы, нарушив соглашения о полном прекращение огня и военных действий от 12 мая 1994 года и об укреплении прекращения огня от 6 февраля 1995 года, совершили вероломное нападение на Республику Арцах.

В течение 4 дней азербайджанская армия предпринимала попытки наступления по всему периметру линии соприкосновения с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации. Однако, понеся существенные потери в живой силе и технике и не достигнув поставленных целей, азербайджанская сторона была вынуждена при посредничестве Российской Федерации прекратить боевые действия. Тем не менее, обстрелы приграничных населенных пунктов Арцаха продолжились еще до конца апреля.

Азербайджанская агрессия сопровождалась многочисленными военными преступлениями, включая пытки, преднамеренные убийства, глумление над телами погибших, совершенными азербайджанской армией как в отношении военнослужащих, так и гражданского населения Республики Арцах.

Апрельская агрессии 2016 года стала пробным камнем, в том числе, для проверки реакции мирового сообщества на нарушение Устава ООН и международных обязательств со стороны Азербайджана. Тот факт, что эти противоправные действия не повлекли за собой никаких серьезных политических и правовых последствий для Баку, лишь укрепил уверенность азербайджанских властей во вседозволенности и превалировании силы над международным правом.

Как апрельская война 2016 года, так и последующая 44-дневная агрессии Азербайджана в 2020 году, несмотря на свой локальный характер, стали настоящим испытанием для всей системы международных отношений. Безнаказанность за развязывание агрессивных войн привела к подтачиванию таких фундаментальных принципов международного права, как неприменение силы, мирное разрешение споров, добросовестное выполнение международных обязательств и т.д.

В условиях, когда азербайджанские власти отказываются от ведения переговоров для мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, продолжают нарушать свои обязательства и не прекращают агрессивные действия, мы ожидаем от международного сообщества конкретных политических шагов, которые гарантируют реализацию народом Арцаха своих коллективных прав и свобод человека без каких-либо ограничений".