Европейские индексы выросли - 01-04-22
МОСКВА, 2 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.22% и составил 14446.48 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.37% и составил 6684.31 пункта, британский FTSE вырос на 0.30% и составил 7537.90 пункта, а российский RTSI вырос на 1.20% и составил 1033.58 пункта.
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