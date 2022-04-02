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Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии посетит Армению

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии посетит Армению

2-3 апреля с рабочим визитом в Армению прибудет министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает пресс-спикер МИД РА на своей странице в Facebook

3 апреля в МИД РА состоится встреча глав МИД Армении и Италии, за которой последуют заявления для прессы.

В рамках визита запланированы также встречи Луиджи Ди Майо с президентом РА, премьер-министром РА и председателем НС РА.


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