Нуланд посетит Францию, Турцию, Грецию, Кипр и Германию

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд 2-9 апреля посетит Францию, Турцию, Грецию, Кипр и Германию.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Госдепа США

В ходе визитов Нуланд обсудит ситуацию в Украине и вопрос санкций против России.

В частности, во Франции Нуланд встретится со своими коллегами из Франции, Германии и Великобритании, после чего отправится в Турцию, Грецию и Кипр для встречи с официальными лицами и представителями гражданского общества — с целью обсуждения вопросов, касающихся региональной безопасности, экономическойсферы и двусторонних приоритетов.

Уже в Германии Нуланд встретится со своими партнерами из стран G7, чтобы обсудить весь спектр глобальных вопросов, а также процесс восстановления после пандемии.