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Пашинян и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Пашинян и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись мнениями по вопросам поддержания стабильности в районе Нагорного Карабаха. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Продолжен обмен мнениями по вопросам поддержания стабильности в районе Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе разговора Путина и Пашиняна подтверждена необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей по Карабаху.


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