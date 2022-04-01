Германия поддерживает усилия по снижению напряженности и мирному урегулированию карабахского конфликта

Министр обороны Армении Сурен Папикян 1 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Германия в Армении Виктора Рихтера.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, собеседники обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и в Арцахе. Министр обороны Армении отметил, что действия азербайджанской стороны ставят под угрозу хрупкую региональную стабильность, а также выразил убежденность в необходимости принятия международным сообществом мер по недопущению эскалации ситуации.

Посол Рихтер подтвердил поддержку германской стороной усилий по снижению напряженности и мирному урегулированию конфликта.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы, касающиеся развития сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.