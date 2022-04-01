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Валери Буайе призвала Францию, ЕС и ЮНЕСКО защитить культурное наследие и население Арцаха

Валери Буайе призвала Францию, ЕС и ЮНЕСКО защитить культурное наследие и население Арцаха

Член Республиканской фракции Сената Франции, вице-председатель группы дружбы Франция-Армения Валери Буайе призвала правительство Франции, Европейский Союз и ЮНЕСКО защитить культурное наследие и население Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала Валери Буайе. Она также опубликовала фото с пастором Дадиванка Ованесом Ованисяном.

«В то время как международное сообщество полностью вовлечено в войну в Украине, я еще раз прошу правительство, Европейский Союз, ЮНЕСКО вмешаться, чтобы защитить армянское население и культурное наследие», - написала Валери Буайе.


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