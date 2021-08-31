Предстоящие на 2 апреля мероприятия
18:02, Апрель 01, 2022
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- 17:41 Действующий председатель ОБСЕ озабочен региональной нестабильностью
- 17:24 CNN: США и их союзники не смогут юридически гарантировать Украине безопасность
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- 17:18 Азиатские индексы - 01-04-22
- 17:01 Араик Арутюнян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Нидерландов в Армении Николаса Схермерса
- 16:53 «FlyOne Armenia» запустит еженедельные полеты Ереван-Бейрут-Ереван
- 16:51 Почти 40% россиян допустили восстановление отношений РФ и Запада в ближайшие 3 года
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- 15:45 Вопрос статуса Нагорного Карабаха для Армении принципиален
- 15:33 Лукашенко и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины и белорусско-российские отношения
- 15:10 В Арцахе считают несерьезным заявление «Азеригаза» о реконструкции газовых инфраструктур
- 15:06 На Шри-Ланке полиция разогнала протестующих из-за экономического кризиса в стране
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- 14:46 Ален Симонян принял делегацию, возглавляемую руководителем группы дружбы Великобритания-Армения Парламента Англии
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