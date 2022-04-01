Премьер-министр Пашинян принял действующего председателя ОБСЕ, главу МИД Польши Збигнева Рау

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении,

Премьер-министр отметил важность сотрудничества между правительством Республики Армения и ОБСЕ и подчеркнул роль организации в обеспечении безопасности и стабильности в европейском регионе.

Никол Пашинян и Збигнев Рау коснулись ситуации вокруг Нагорного Карабаха и на армяно-азербайджанской границе. Стороны подчеркнули важность всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и отметили важность защиты фундаментальных прав народа Арцаха.

Збигнев Рау добавил, что ОБСЕ продолжит усилия по содействию исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и обеспечению стабильности и мира на Южном Кавказе.

Стороны также обменялись мнениями о происходящих на международной арене процессах.