Действующий председатель ОБСЕ озабочен региональной нестабильностью

Действующий председатель ОБСЕ подтверждает приверженность ОБСЕ миру и стабильности в регионе. Как сообщает Арменпресс, об этом Збигнев Рау заявил в Ереване, подводя итоги встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

«Меня серьезно беспокоит то, что ситуация с безопасностью в регионе остается очень хрупкой и нестабильной. Это было одно из самых важных наших посылов государствам», — сказал он.

По словам Рау, польское председательство в ОБСЕ решительно поддерживает все инициативы, направленные на содействие диалогу между Арменией и Азербайджаном. По его словам, реальный диалог очень важен для разрядки конфликтной напряженности и укрепления доверия.

«Мы решительно призвали как Армению, так и Азербайджан добросовестно участвовать в переговорах для достижения комплексного решения всех существующих проблем. Мы надеемся, что удастся добиться прогресса, особенно по неотложным гуманитарным вопросам, таким как освобождение заложников, обмен информацией о пропавших без вести, разминирование и охрана исторических и культурных объектов», — сказал Рау.

Он также коснулся сотрудничества ОБСЕ-Армения, подчеркнув, что организацию и Армению связывает долгосрочное сотрудничество, особенно в плане поддержки реформ в Армении и программ сотрудничества Армении и ОБСЕ.

«ОБСЕ готово усилить свое участие в Армении, разработать вместе с ней новые программы по трем направлениям безопасности. Развивающаяся ситуация в более широком регионе требует активного участия в двусторонних и региональных инициативах. Я хочу выразить благодарность личному представителю действующего председателя послу Анджею Каспршику за его участие и усилия по установлению прочной стабильности и достижению примирения в регионе», - отметил Рау.