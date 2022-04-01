Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-04-22

ЕРЕВАН, 1 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 1 апреля, курс доллара США сократился на 1.13 драмa и составил 484.78 драм. Курс евро сократился на 2.95 драмa и составил 536.26 драм. Курс российского рубля сократился на 0.17 драмa и составил 5.81 драм. Курс британского фунта сократился на 0.71 драмa и составил 636.90 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 59.10 драмa и составила 30270.42 драм. Цена серебра выросла на 0.04 драмa и составила 386.77 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.