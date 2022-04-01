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Посол Армении в Великобритании Варужан Нерсесян и Джеймс Клеверли обсудили вопрос Нагорного Карабаха

Посол Армении в Великобритании Варужан Нерсесян и Джеймс Клеверли обсудили вопрос Нагорного Карабаха

Министр Великобритании по вопросам Европы и Северной Америки Джеймс Клеверли принял чрезвычайного и полномочного посла Армении в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Варужана Нерсесяна. Как передает «Арменпресс», Джеймс Клеверли в своем микроблоге в Twitter представил подробности встречи и отметил, что обсуждались возможности развития сотрудничества между двумя странами.

«Состоялись полезные обсуждения о важности дипломатического разрешения вопроса Нагорного Карабаха. Были затронуты и возможности развития партнерства между Великобританией и Арменией», - отметил Джеймс Клеверли, подчеркнув, что обе страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.


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