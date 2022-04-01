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Инфляция в зоне евро в марте достигла нового рекорда в 7,5% в годовом исчислении

Инфляция в зоне евро в марте достигла нового рекорда в 7,5% в годовом исчислении

Инфляция в зоне евро в минувшем месяце достигла нового абсолютного рекорда в 7,5% в годовом исчислении, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в 6 раз. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу статистическое агентство ЕС Евростат.

"Инфляция в зоне евро в марте оценивается на уровне 7,5% в годовом исчислении, в феврале она составляла 5,9%", - проинформировало ведомство. В марте 2021 года инфляция в зоне евро составляла 1,3% в годовом исчислении.


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