Переговоры России и Украины продолжатся 1 апреля в формате видеосвязи

Россия и Украина в пятницу продолжат переговоры в формате видеоконференцсвязи. Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС российский источник.

29 марта в Стамбуле состоялся первый за более чем три недели очный раунд переговоров делегаций России и Украины. Российская сторона оценила итоги этого раунда как "позитивное движение вперед". Как заявил по его итогам помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, письменные предложения Киева, переданные на этой встрече, содержат положения об отказе Украины от вступления в НАТО и ядерного оружия, а также о фиксации безблокового статуса страны.