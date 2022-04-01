В Шанхае началась вторая фаза локдауна

В Шанхае в пятницу началась вторая фаза локдауна, введенного из-за ситуации с COVID-19, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Associated Press.

На протяжении четырех дней часть Шанхая, которая находится к западу от реки Хуанпу, будет находиться на строгом карантине. При этом жителям районов, находящихся к востоку от реки, которые были на изоляции с понедельника, сообщили, что ограничения в их части города могут быть продлены, если в их жилых районах будут выявлены случаи заболевания коронавирусом.

Во время второй фазы локдауна планируется протестировать на заболевание около 16 млн жителей города. Также граждане, проживающие в западной части Шанхая, в течение четырех дней не смогут покидать свои жилые районы и кварталы.

Локдаун в городе потряс мировые рынки, обеспокоенные возможными экономическими последствиями. Согласно опубликованному в четверг исследованию, в марте производственная активность Китая упала до пятимесячного минимума.

В четверг в Шанхае выявили около 4,1 тыс. бессимптомных случаев заражения коронавируса и 358 случаев, в которых проявились симптомы заболевания.

КНР остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами.

За весь период пандемии в Китае было выявлено около 151 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 4,6 тыс. смертей от последствий заболевания.