Состоялась беседа министра ИД РА Арарата Мирзояна с действующим председателем ОБСЕ, министром ИД Польши Збигневов Рау

В Ереване состоялась приватная беседа министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау.

Как передает «Арменпресс», за приватной беседой последовала встреча в расширенном составе.

По окончании встречи Арарат Мирзоян и Збигнев Рау выступят с заявлениями. В рамках визита запланированы также встречи Збигнева Рау с президентом РА и премьер-министром РА.