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Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в ближайшие дни

Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в ближайшие дни

Регистрация назальной вакцины против коронавирусной инфекции ожидается в ближайшие дни, безопасность и эффективность препарата подтверждена, как передает Арменпресс, об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Я думаю, что в ближайшие дни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Он отметил, что вакцину оценивают эксперты, ее безопасность и эффективность подтверждена. После регистрации она будет добавлена в методические рекомендации по вакцинации, уточнил министр.


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