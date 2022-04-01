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Президент Египта выразил готовность посетить Армению

Президент Египта выразил готовность посетить Армению

Посол Армении в Египте Грачья Поладян вручил президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси верительные грамоты. Как передает «Арменпресс», в ходе краткой беседы посол Армении передал президенту Египта теплые приветствия и добрые пожелания от президента Армении Ваагна Хачатуряна. Посол Поладян отметил, что армянская сторона ждет официального визита египетского лидера в Армению.

Абдель Фаттах ас-Сиси ответил, что он воспользуется предоставленными возможностями посетить Армению. Поздравив посла с вручением верительных грамот, президент Египта высоко оценил традиционно дружественные армяно-египетские отношения и пожелал послу Армении успехов в его миссии.


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