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 В рейтинговой таблице ФИДЕ два армянских шахматиста

 В рейтинговой таблице ФИДЕ два армянских шахматиста

Два армянских гроссмейстера вошли в рейтинговую таблицу ФИДЕ.

Как передает «Арменпресс», в рейтинговой таблице ФИДЕ за апрель Габриэл Саркисян занимает 58-е место, а Грант Мелкумян - 96-е.

Среди 10 лучших шахматистов - Магнус Карлсен, Алиреза Фируджа, Дин Лижэнь, Левон Аронян (США), Фабиану Каруана, Уэсли Со, Ричард Рапорт, Аниш Гири, Ян Непомнящий и Шахрияр Мамедъяров.


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