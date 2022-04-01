Почти 550 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины пересекли границу России

Уже почти 550 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины пересекли государственную границу России с начала эскалации военного конфликта, в числе беженцев свыше 110 тысяч детей, как передает Арменпресс, об этом рассказал РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.

"По состоянию на 06.00 мск, с начала конфликта границу РФ пересекли 548,11 тысячи человек, среди них 110,29 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.

Накануне эта цифра составляла 529 тысяч.

Он добавил, что за минувшие сутки на территорию России прибыли еще 18,76 тысячи беженцев.

Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.