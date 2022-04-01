США дополнительно выделили $204 млн на оказание гуманитарной помощи Афганистану

Соединенные Штаты предоставят Афганистану около $204 млн в качестве дополнительной гуманитарной помощи. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в четверг вечером заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Мы предоставляем около $204 млн дополнительной гуманитарной помощи для поддержки народа Афганистана, в результате чего общая сумма помощи с августа 2021 года составляет $720 млн", - отмечается в сообщении.

Выделенные средства будут распределяться через структурные подразделения ООН и ряд международных гуманитарных организаций. Согласно заявлению, на эти деньги предполагается закупать продукты питания и воду, оказывать основные медицинские услуги, предоставлять жителям Афганистана убежище и правовую защиту, способствовать "борьбе с гендерным насилием", "содействовать реинтеграции внутренне перемещенных лиц, возвращающихся в страну граждан и беженцев из соседних государств".

"Соединенные штаты по-прежнему привержены поддержке гуманитарных потребностей афганского народа и продолжают настаивать на том, чтобы руководство движения "Талибан" (запрещено в РФ) выполняло свои обязательства по уважению прав человека всех афганских граждан, включая право афганских женщин на получение образования," - подчеркивается в заявлении.