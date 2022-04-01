В МИД заявили, что страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие на Украину

Страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину, в повышенной боевой готовности находятся 40 тысяч военных альянса, как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

Дипломат указал на усиление альянсом своего восточного фланга: всего под командованием НАТО в повышенной боевой готовности находятся 40 тысяч военных.

"Еще тревожнее – военные поставки стран НАТО на Украину. Они играют с огнем", - сказал Кобринец.