Член мужской сборной Армении Габриэл Саркисян - один из лидеров индивидуального чемпионата Европы по шахматам.

Как передает «Арменпресс», после 5-го тура индивидуального первенства Европы по шахматам Габриэль Саркисян с 4,5 очками находится в группе лидеров. Столько же очков еще у 4 шахматистов.

По 4 очка имеют Шант Саркисян, Самвел Тер-Саакян и Айк Мартиросян.

В этом году индивидуальный чемпионат Европы по шахматам проходит в Словении, в городе Брежице. Он начался 26 марта и завершится 7 апреля. Официальная церемония открытия турнира состоялась 26 марта. Чемпионат состоит из 11 туров, и проводится по швейцарской системе. Призовой фонд составляет 100 000 евро, из которых шахматист, занявший первое место, получит 20 000, второе - 15 000, третье - 10 000 евро.