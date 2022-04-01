В Армении за прошедший день подтвержден 21 случай заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 1 апреля в Армении всего подтверждено 422 540 случаев заражения COVID-19, 410 042 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 616 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 205 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 2 063 теста. Подтвержден 21 случай заболевания COVID-19, 55 заболевших вылечились, зарегистрировано 3 летальных исхода.

Всего проведено 2 977 286 тестирований.