ЛАГ готова содействовать урегулированию между Россией и Украиной

Лига арабских государств (ЛАГ) готова содействовать политическому урегулированию между Россией и Украиной и с этой целью направляет в Москву делегацию глав МИД шести арабских стран во главе с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу ТАСС помощник генсека ЛАГ Хусам Заки.

"Арабские страны, которые поддерживают дружеские отношения и с российской, и с украинской сторонами, прилагают усилия по поиску путей политического урегулирования украинского кризиса и прекращения военных действий", - сказал он.

В состав делегации арабской контактной группы войдут министры иностранных дел Алжира, Египта, Иордании, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов и Судана, а также генсек ЛАГ. "Переговоры начнутся 4 апреля в Москве, ожидается также взаимодействие с украинской стороной, - отметил Заки. - Пока рано говорить об инициативе арабов по урегулированию кризиса, мы стремимся помочь обеим сторонам конфликта прийти к политическому урегулированию".

Говоря о возможности проведения под эгидой ЛАГ или в какой-либо арабской стране одного из раундов российско-украинских переговоров, египетский дипломат пояснил, что "сейчас важно помочь обеим сторонам достичь постоянных договоренностей и восстановить мир".

Решение о создании арабской контактной группы по украинскому кризису было принято на заседании Совета ЛАГ в Каире 9 марта. В задачу этой группы входит "отслеживание и проведение необходимых консультаций и контактов со всеми заинтересованными сторонами с целью содействия нахождению дипломатического решения кризиса". Как подчеркивают в панарабской организации, "мир сталкивается в настоящее время с опасными последствиями этого кризиса, в первую очередь на гуманитарном уровне".