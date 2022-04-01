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Никол Пашинян поздравил ассирийскую общину Армении с Новым годом - Хаб-Ниссаном

Никол Пашинян поздравил ассирийскую общину Армении с Новым годом - Хаб-Ниссаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в связи с ассирийским Новым годом - Хаб-Ниссаном, направил представителям ассирийской общины Армении поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Горячо поздравляю ассирийцев Армении с Новым годом - Хаб-Ниссаном! Пусть наступающий год станет для ассирийцев Армении годом успехов, новых достижений, и пусть наследники древней ассирийской культуры в Армении не только сохранят свой родной язык и культуру, но и будут развивать и обогащать их.

Пусть этот прекрасный весенний праздник любви и плодородия сопровождает Вас весь предстоящий год!

Желаю ассирийской общине Армении счастья, благополучия, успехов и новых программ развития!»


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