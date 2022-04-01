Армения - как новое направление иностранных инвестиций: интервью вице-премьера Investment Monitor

Целью экономической политики Армении является построение инклюзивной, ориентированной на экспорт экономики, с одинаково благоприятными условиями для местных и иностранных компаний. Как передает «Арменпресс», Investment Monitor опубликовал беседу с вице-премьером РА Амбарцумом Матевосяном о жизнеспособной экосистеме информационных технологий, возможностях и перспективах, которые открывает туризм.

«Роль технологической сферы в диверсификации экономики Армении и, что более важно, в ее модернизации довольно значима. В настоящее время на сектор информационных технологий и коммуникаций приходится около 4% ВВП Армении», - отметил Амбарцум Матевосян.

Он сказал, что ИТ-потенциал Армении дал импульс расширению новых подсекторов, таких как наука о данных, искусственный интеллект и инженерия, которые имеют ключевое значение для определения нашего места на мировом рынке технологий.

«Нас часто называют «Кремниевой долиной Кавказа», и мы надеемся оправдать эту репутацию. Армения концентрируется на создании жизнеспособной технологической экосистемы, в которой будут стабильно формироваться и развиваться новые предприятия», - отметил Матевосян.

Вице-премьер подчеркнул, что с этой целью правительство РА приняло всеобъемлющий подход к развитию сферы информационных технологий и коммуникаций страны, все, от подготовки будущих талантов до предоставления целевого содействия технологическим компаниям.

«Благодаря специализированным вузовским программам, конкурентоспособной рабочей силе и целевого содействия правительства Ереван смог привлечь множество известных ИТ-компаний. Например, Adobe, EPAM, Oracle, SADA, Siemens, Synopsis, Teamviewer и VMware для своей глобальной деятельности привлекли сотни армянских специалистов. Отечественные компании также стимулируют экономический рост Армении. Две армянские компании - Picsart и Service Titan уже стали «unicorn», и как минимум 10 компаний находятся в процессе получения статуса «unicorn» в течение следующих 1 или 2 лет», - сказал вице-премьер.

Матевосян также подчеркнул, что у Армении есть необходимые инструменты для достижения успеха на международном уровне и конкурентоспособности в плане привлечения иностранных инвестиций. Говоря о человеческом капитале, он напомнил, что по качеству своего математического и естественнонаучного образования Армения занимает 33-е место среди 137 стран. В Армении есть бесплатные образовательные программы, которые обучают молодежь программированию, графическому дизайну, 3D-моделированию и многому другому.

Отвечая на вопрос о том, какие шаги предпринимаются для привлечения большего объема инвестиций в технологическую и туристическую сферы Армении, вице-премьер отметил, что Армения активно использует существующие бизнес-платформы для привлечения инвестиций в эти сферы.

Говоря о проблемах, вызванных пандемией, вице-премьер отметил, что как многие страны, так и Армения, конечно, очень пострадала от глобального локдауна, который, несомненно, повлиял и на сферу туризма. Однако в это время местные жители стали посещать местности, в которых никогда не бывали. Армения проявила сбалансированный подход к ограничениям в поездках и осталась относительно открытой для мира.

«Согласно официальной статистике, по сравнению с 2020 годом число туристов, посетивших Армению в 2021 году, в годовом исчислении выросло более чем на 130%. Еще потребуется время, чтобы международные прибытия вернулись к уровню, который был до пандемии, хотя большинство специалистов по туризму в 2022 году рассчитывают на хорошие перспективы. В ближайшие месяцы мы ожидаем большую волну туристов, поскольку глобальные ограничения ослабевают. Кроме того, чтобы сделать путешествия для туристов безупречными, продолжаются работы по улучшению контактов Армении с внешним миром. Мы заметили, что в наши дни путешественники ищут новые и особенные направления. Для многих посетителей Армения - скрытая жемчужина с широким спектром деятельности», - сказал вице-премьер.

Винный туризм, гастрономия и роскошный экстремальный туризм в последние годы повысили туристическую активность. Медицинский туризм также набирает обороты благодаря качеству и доступности сферы здравоохранения Армении. Туристы в Армении ценят сочетание культурных достопримечательностей, разнообразной природы, гостеприимства и безопасности. Матевосян напомнил, что в Армении около 25 000 памятников разных эпох, три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Наконец, касаясь шагов, предпринятых правительством для стимулирования инвестиционных потоков, Матевосян подчеркнул, что основной целью экономической политики Армении является построение наукоемкой, экспортоориентированной, инклюзивной экономики с одинаково благоприятными условиями для местных и иностранных компаний. Повседневные усилия правительства направлены на повышение эффективности бизнес-процессов и предоставления государственных услуг, а также предоставление иностранным инвесторам необходимых гарантий защиты их инвестиций.