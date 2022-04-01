Yonhap: COVAX отменил квоту на предоставление КНДР вакцин от коронавируса

Международный механизм COVAX пока отменил квоту на предоставление вакцин от коронавируса КНДР и перенаправил зарезервированные для Пхеньяна дозы другим странам. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

"На данный момент в COVAX нет выделенной квоты для КНДР. [Дозы] были распределены между другими странами, чтобы препаратами смогли воспользоваться вовремя", - рассказали агентству в Глобальном альянсе по вакцинам и иммунизации (GAVI), который является одним из создателей международного механизма. Как поясняет агентство, такое решение, вероятно, было связано с недостаточно активным сотрудничеством со стороны Пхеньяна по вопросу поставок.

Однако в международной организации не стали полностью исключать возможности поставок в будущем. "Мы предложим КНДР вакцины в последующих раундах распределения, если страна захочет включить вакцинацию в свою кампанию по борьбе с пандемией", - добавили в GAVI. Согласно официальным данным властей, в КНДР не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

В рамках последних планов международного механизма народной республике полагалось 1,29 млн доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca.