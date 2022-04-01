Европейские индексы - 31-03-22

МОСКВА, 1 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.31% и составил 14414.75 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.21% и составил 6659.87 пункта, британский FTSE снизился на 0.83% и составил 7515.68 пункта, а российский RTSI вырос на 7.59% и составил 1021.28 пункта.