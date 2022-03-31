Военные атташе стран-членов ЕС и НАТО посетили авиабазу и увидели армянские Су-30СМ

Военные атташе стран-членов ЕС и НАТО, аккредитованные в Республике Армения, 31 марта посетили авиабазу N министерства обороны Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, командир авиабазы, полковник авиации Самвел Тавадян ознакомил зарубежных гостей с повседневной деятельностью воинской части и ответил на интересующие их вопросы.

Затем военные атташе обошли территорию воинской части, ознакомились с авиационным вооружением и военной техникой. Особый интерес у гостей вызвали самолеты Су-30СМ. Выразив благодарность за прием, военные атташе отметили, что в результате визита они вновь убедились, что все 4 самолета Су-30СМ находятся на месте, и что распространенная в азербайджанской и турецкой прессе информация о том, что они принимают участие в боевых действиях в Украине, не соответствует действительности.