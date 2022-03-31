Президент присутствовал на церемонии открытия 3-й Международной выставки оборонной техники “ArmHighTech 2022”

Президент Ваагн Хачатурян сегодня присутствовал на церемонии открытия 3-й Международной выставки оборонной техники “ArmHighTech 2022”, которая проходит с 31 марта по 2 апреля в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.

Приветствуя присутствующих, президент Ваагн Хачатурян в своем выступлении отметил, что это событие имеет для него особое значение.

«Мы, ответственные за сферу высоких технологий, понимая все это и оценивая возможности министерства, в декабре прошлого года (я тогда был министром) я предложил реализовать в 2022 году решение премьер-министра Армении и организовать выставку “ArmHighTech 2022”. Мы не могли предвидеть всех сложностей, которые возникнут, но в честь организаторов - работала большая межведомственная группа - должен отметить, что эта идея сегодня стала реальностью», — сказал президент Хачатурян.

Президент выразил надежду, что выставка создаст возможности для нового сотрудничества, совместных программ и реализации творческих идей.

«Эта площадка также будет способствовать укреплению систем безопасности нашей страны, способствуя тем самым реализации наших идей мирного сосуществования и долгосрочного мира в регионе», — сказал президент.