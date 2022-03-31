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Во вселенной Marvel упоминается Геноцид армян

Во вселенной Marvel упоминается Геноцид армян

В первом эпизоде сериала Marvel «Лунный рыцарь» персонажи упоминают Геноцид армян. Как сообщает Арменпресс во время эпизода в разговоре с Марком Спектором (в исполнении Оскара Айзека) Артур Хорроу (в исполнении Итана Хоука), рассказывая о зверствах, совершенных человечеством, упоминает Адольфа Гитлера, Пола Пота и Геноцид армян.

Кстати, Оскар Айзек сыграл главную роль в фильме о Геноциде армян «Обещание».

Мировая премьера сериала «Лунный рыцарь» состоялась 30 марта на стриминговом сервисе Disney+.


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