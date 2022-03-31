Азиатские индексы - 31-03-22

ТОКИО, 31 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.73% и составил 27821.43 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.08% и составил 1946.40 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.44% и составил 3252.20 пункта, а HANG SENG снизился на 1.06% и составил 21996.85 пункта.