Айк Арутюнян назначен заместителем губернатора Сюникской области
Решением премьер-министра Республики Армения Айк Арутюнян назначен заместителем губернатора Сюникской области. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт правительства.
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