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Столтенберг считает, что Финляндия сможет быстро вступить в НАТО

Столтенберг считает, что Финляндия сможет быстро вступить в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия, если решит подать заявку на присоединение к альянсу, сможет быстро получить членство, передает Арменпресс

Столтенберг в четверг представил ежегодный доклад о деятельности организации.

"НАТО всегда поддерживала фундаментальное право любой нации выбирать свой путь… Финляндия является очень близким партнёром НАТО. Вооруженные силы Финляндии и Швеции отвечают стандартам НАТО. Если они подадут заявки, я ожидаю, что это будет воспринято позитивно, будет найден путь быстро договориться по протоколу о вступлении и двигаться по пути к членству НАТО", - сказал он.

При этом генсек подчеркнул, что "решать (вступать в альянс или нет – ред.) должна сама Финляндия. Мы будем ждать, пока Финляндия примет такое решение".

 


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