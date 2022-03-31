В Ереване состоялась подготовительная встреча Армяно-французского форума децентрализованного сотрудничества, в онлайн формате для представителей ряда общин Франции и Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью администрации Севана, во встрече приняли участие посол Франции в Армении Анн Луйо, заместитель министра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян, председатель Союза общин Армении Эмин Ерицян, председатель группы «Армения» организации «Объединенные города Франции», вице-мэр Лиона Соня Здоровцова и представители общин Армении и организации «Объединенные города Франции».

Целью встречи было обсуждение организационных и тематических вопросов 4-го Армяно-французского форума децентрализованного сотрудничества, который пройдет в июне.

Посол Франции в Армении Анн Луйо, подчеркнув важность децентрализованного армяно-французского сотрудничества, отметила: «Вместе мы должны говорить о вариантах и особенностях, которые могут быть использованы для еще большей активизации армяно-французских отношений. Мы должны быть созвучны с реальностью, уметь изменяться и адаптироваться к международному и к местному контексту».

Председатель группы «Армения» организации «Объединенные города Франции», вице-мэр Лиона Соня Здоровцова выразила надежду, что в Лионе возможно будет организовать довольно масштабные встречи. От общины Севан в подготовительной встрече принял участие Давид Торосян, исполняющий обязанности начальника отдела программ развития персонала и туризма.

Хосров Хлгатян